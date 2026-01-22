ترامب: مجلس السلام سينسق مع الأمم المتحدة رغم إخفاقها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رغبته في أن يعمل "مجلس السلام" الجديد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ما يشير إلى تراجعه عن تلميحات سابقة بإمكانية أن يحل المجلس محل المنظمة الدولية، رغم توجيهه انتقادات حادة لأدائها في حل النزاعات.

وقال ترامب في دافوس: "بمجرد اكتمال تشكيل هذا المجلس، سنتمكن من فعل ما نشاء، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة"، مضيفا: "لطالما قلت إن للأمم المتحدة إمكانات هائلة، لم تستغلها بعد".

ورغم دعوته للعمل المشترك لخلق "شيء فريد جدا للعالم"، انتقد ترامب الدور الحالي للمنظمة، زاعما أنها غابت تماما عن جهود إنهاء ما وصفها بـ"الحروب الثمانية".

وقال: "لم أتحدث قط إلى الأمم المتحدة بشأن تلك الحروب.. أعتقد أنهم حاولوا، لكنهم لم يبذلوا جهدا كافيا".

وكان ترامب أشار سابقا إلى أن "مجلس السلام"، الذي أُسس في الأصل للمساعدة في إعادة إعمار غزة، قد يكون بديلا للأمم المتحدة في نهاية المطاف.