ترامب: مجلس السلام سيبدأ بالتركيز على غزة ثم سيمتد إلى العالم

كتب : محمود الطوخي

01:31 م 22/01/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "مجلس السلام" الجديد، سيبدأ بالتركيز على غزة ثم سيتوسع ليشمل الوضع على مستوى العالم.

وأشار ترامب خلال حفل توقيع ميثاق المجلس في دافوس: "أعتقد أننا نستطيع التوسع إلى مجالات أخرى، فكما نحقق النجاح في غزة، سنحقق نجاحا باهرا هناك".

وأضاف: "بإمكاننا القيام بالعديد من الأمور الأخرى.. وبمجرد اكتمال تشكيل هذا المجلس، سنتمكن من فعل ما نشاء تقريبا".

وجدد الرئيس الأمريكي وعده بالعمل "بالتنسيق مع الأمم المتحدة"، رغم تمسكه بانتقاد المنظمة الدولية لعدم قيامها بما يكفي تاريخيا.

ورأى ترامب، أن "الجمع بين مجلس السلام ونوعية الأشخاص الموجودين لدينا هنا، إلى جانب الأمم المتحدة، يمكن أن يكون شيئا فريدا للغاية بالنسبة للعالم".

وألمح ترامب، إلى أن مشاكل الشرق الأوسط يمكن أن تنتهي بسهولة، معتبرا أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة "تقترب من نهايتها فعلا".

ووصف الرئيس الأمريكي، الوضع في القطاع قائلا: "لقد انحصرت الحرائق في حرائق صغيرة.. يمكننا إخمادها بسهولة بالغة".

وأقر ترامب بأن حزب الله لا يزال موجودا في لبنان، لكنه قلل بشكل حاد من شأن قوة الجماعة، واصفا إياها بـ "البقايا"، وقال: "هذه بقايا.. أسميها بقايا".

دونالد ترامب غزة مجلس السلام

