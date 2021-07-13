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فرنسا تستعيد رفات أحد جنرالات نابليون بعد أكثر من 200 عام

04:10 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
فرنسا تستعيد رفات أحد جنرالات نابليون بعد أكثر من 200 عام

فرنسا تستعيد رفات أحد جنرالات نابليون

باريس- (بي بي سي):

تعاد اليوم إلى فرنسا رفات جنرال فرنسي توفي خلال الغزو العسكري الذي شنه الإمبراطور نابليون ضد روسيا عام 1812.

وقد قاد الجنرال تشارلز إتيان غودان هجوما على الجيش الروسي بالقرب من مدينة سمولينسك، لكنه أصيب بجروح قاتلة خلال المعركة.

وعثر علماء آثار على هيكله العظمي بساق مبتورة قبل عامين في سمولينسك، وتم التأكد من هويته من خلال تحليل الحمض النووي.

وكان من المفترض أن تتم إعادة رفات الجنرال إلى بلاده في احتفال فرنسي روسي مهيب يحضره الرئيسان إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين، لكن تم تقليص الاحتفال بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب.

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