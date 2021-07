سد النهضة| إثيوبيا تراوغ: مستعدون للتفاوض للوصول لنتائج مقبولة

كتبت- رنا أسامة:

في محاولة لارتداء ثوب البراءة وقلب الحقائق أمام المجتمع الدولي، جددت إثيوبيا المُراوغة بترديد نغمة "السعي للتفاوض بحسن نية" مع مصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، من أجل التوصل إلى "نتائج مقبولة بشكل مُتبادل".

ورغم تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود بسبب تعنت أديس أبابا، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان بالإنجليزية على حسابها عبر تويتر، الثلاثاء، إن "المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا جارية".

وجددت مزاعمها بتسييس القضية، مُعتبرة أن طرحها على مجلس الأمن الدولي "كان- ولا يزال- غير مُفيد وبعيدًا عن تخصصاته".

وأكّدت مُجددًا أن "العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي مهمة لمعالجة مخاوف أطراف الأزمة"، مُشيرة إلى إلمامه بعدد كبير من النقاط العالقة.

وزعمت "التزام إثيوبيا بالتفاوض برعاية أفريقية للوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل".

.@mfaethiopia Press Statement on resuming the trilateral #AU-led negotiations on the #GERD pic.twitter.com/zjCjJgDKwv