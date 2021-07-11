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رئيس إسرائيل يعرب لنظيره الفلسطيني عن اعتزامه مواصلة الحوار

08:12 م الأحد 11 يوليه 2021
رئيس إسرائيل يعرب لنظيره الفلسطيني عن اعتزامه مواصلة الحوار

إسحاق هرتسوج

تل ابيب - (د ب ا)

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد،عن اعتزامه إجراء حوار مستمر بين الجانبين.

وقال هرتسوج عبر موقع تويتر إن عباس اتصل به لتهنئته على أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف هرتسوج إنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية "على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنباً إلى جنب".

كان هرتسوج أدي اليمين رئيسا جديدا لإسرائيل يوم الأربعاء الماضي بعد انتخابه من جانب الكنيست في الثاني من الشهر الجاري ليصبح الرئيس الـ 11 للبلاد.

يشار إلى أن منصب الرئيس في إسرائيل فخري.

إسحاق هرتسوج رئيس إسرائيل محمود عباس اليمين الدستورية

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