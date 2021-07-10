بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لدعم الشعب التونسي

كتب- محمد سامي:

قالت القوات المسلحة المصرية، إن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية وعلى متنهما شحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ومن جانبه أعرب الجانب التونسي عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسي.

يأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس الشقيقتين وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين.