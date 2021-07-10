Masrawy logo white

بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لدعم الشعب التونسي

04:55 م السبت 10 يوليه 2021
بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية لدعم الشعب التونسي

ارشيفية

كتب- محمد سامي:

قالت القوات المسلحة المصرية، إن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية وعلى متنهما شحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ومن جانبه أعرب الجانب التونسي عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للمساهمة في تخفيف العبء عن الشعب التونسي.

يأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع مصر وتونس الشقيقتين وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين.

مساعدات طبية تونس القوات المسلحة المصرية المستلزمات الطبية الحكومة المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

السعودية تدعو للحد من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:8 حالات غش.. بيان من التعليم بشأن امتحان العربي للثانوية العامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا