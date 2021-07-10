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تايلاند تسجل 9 آلاف و326 إصابة جديدة و91 حالة وفاة بفيروس كورونا

08:20 ص السبت 10 يوليه 2021
تايلاند تسجل 9 آلاف و326 إصابة جديدة و91 حالة وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك- (أ ش أ):
أعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في تايلاند، تسجيل 9 آلاف و326 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 336 ألفا و158 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن البلاد سجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2625 حالة.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 243 ألفا و918 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و841 حالة شفاء جديدة.

هذا المحتوى من

Asha
تايلاند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

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