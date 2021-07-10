تايلاند تسجل 9 آلاف و326 إصابة جديدة و91 حالة وفاة بفيروس كورونا

بانكوك- (أ ش أ):

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في تايلاند، تسجيل 9 آلاف و326 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 336 ألفا و158 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن البلاد سجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2625 حالة.

وأبلغ المركز عن ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 243 ألفا و918 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و841 حالة شفاء جديدة.