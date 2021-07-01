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بلومبرج: اتفاق سعودي روسي مبدئي على زيادة تدريجية في إنتاج "أوبك بلس"

03:05 م الخميس 01 يوليه 2021
بلومبرج: اتفاق سعودي روسي مبدئي على زيادة تدريجية في إنتاج "أوبك بلس"

السعودية وروسيا

فيينا- (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن السعودية وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج تحالف "أوبك بلس" من النفط بصورة تدريجية خلال الأشهر القادمة.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن تفاصيل الزيادة.

وذكرت المصادر أن المقترح الذي يجري التشاور بشأنه حاليا يتركز على زيادة إنتاج التحالف بنحو مليوني برميل يوميا بين أغسطس وديسمبر.

ولفتت المصادر إلى أن أي اتفاق سيكون مرتبطا بوضع المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، اللتين تسعيان إلى إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 50% هذا العام، في ظل تعافي الطلب العالمي مع الخروج من تداعيات جائحة كورونا بصورة تتجاوز الزيادات في مستويات إنتاج أوبك بلس التي جرى خفضها بشكل كبير العام الماضي.

السعودية روسيا أوبك بلس وكالة بلومبرج

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