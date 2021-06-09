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138 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد "الأقصى"

01:47 م الأربعاء 09 يونيو 2021
138 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد "الأقصى"

المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن 78 مستوطنا و60 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية.

وأوضحت أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى رام الله الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل القدس

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