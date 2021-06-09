138 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد "الأقصى"
رام الله - أ ش أ
اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن 78 مستوطنا و60 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية.
وأوضحت أن المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
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