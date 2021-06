بالفيديو- ماكرون يتلقى "صفعة" على الوجه خلال جولة في فرنسا

وكالات:

ألقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا، حسبما قالت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية وإذاعة "آر.إم.سي".

ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا جرى تداوله على تويتر ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية" ثم وجه إلى ماكرون صفعة على الوجه، وفق "رويترز".

كما أظهر المقطع تدخل الحاشية الأمنية لماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض وإبعاد ماكرون عنه. وأكدت حاشية ماكرون أن رجلا حاول صفع الرئيس الفرنسي.

🚨🇫🇷 | BREAKING: Macron slapped in the face



Via @ConflitsFrance pic.twitter.com/1L7eYTsvDR