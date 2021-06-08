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بينها أمازون ونيويورك تايمز.. تعطل مواقع إخبارية وحكومية وتسوق عالمية

01:02 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
بينها أمازون ونيويورك تايمز.. تعطل مواقع إخبارية وحكومية وتسوق عالمية

أمازون

كتب- وكالات:

تعطلت مواقع إلكترونية إخبارية وحكومية وتسوق عالمية اليوم الثلاثاء، من بينها موقع الحكومة البريطانية، وموقع نيويورك تايمز New York Times وموقع التسوق الشهير أمازون Amazon Web Services، وReddit ، وسبوتفي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع بلومبيرج أن الآلاف من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على الدخول على المواقع الإلكترونية لعدة خدمات.

وتردد أن المواقع الإلكترونية لـ"نتفليكس" و"تويتر" و"بينترست" أيضا تأثرت بهذا العطل المفاجئ.

بريطانيا الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية سبوتفي أمازون

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