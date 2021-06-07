روسيا تحظر دخول ٩ مسؤولين كنديين رفيعي المستوى

موسكو - (د ب أ)

فرضت روسيا حظرا على دخول تسعة ممثلين كنديين رفيعي المستوى اليوم الاثنين، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها كندا بسبب احتجاز موسكو للمنشق الروسي أليكسي نافالني.

ومن بين الذين طالهم الحظر، وزير العدل ديفيد لامتي ووزير الشئون الحكومية الدولية دومينيك لوبلان ، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في موسكو مساء اليوم .

كما لم يعد يسمح لرئيسة نظام العقوبات الكندي آن كيلي ورئيسة الشرطة بريندا لوكي بالسفر إلى روسيا .

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن كندا تواصل دعم "المبادرات الموجهة ضد روسيا على مختلف المستويات".

وكانت كندا قد فرضت عقوبات على روسيا منذ أكثر من شهرين وصفتها وزارة الخارجية في موسكو بأنها "غير قانونية".

واعتقل نافالني في مطار بالعاصمة الروسية موسكو منتصف يناير الماضي، لدى عودته إلى روسيا قادما من ألمانيا. وبعد ذلك حكمت عليه محكمة بالسجن لعدة سنوات في معسكر عقابي.

ويزعم أنه انتهك شروط المراقبة في قضية جنائية سابقة أثناء تعافيه في ألمانيا من هجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

كما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل عقوبات على روسيا بسبب إدانة نافالني.