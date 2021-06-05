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الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال من سن الثالثة

10:40 ص السبت 05 يونيو 2021
الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" للأطفال من سن الثالثة

لقاح سينوفاك

وكالات:

قال رئيس شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية، يين ويدونغ، إن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما، بحسب "رويترز".

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى 3 يونيو، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.

وأضاف يين، في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني، أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

لقاح سينوفاك فيروس كورونا الصين التطعيم

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