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تركيا: اندلاع حريق في مركز إنتاج مواد كيماوية في أنقرة

09:53 ص الجمعة 04 يونيو 2021
تركيا: اندلاع حريق في مركز إنتاج مواد كيماوية في أنقرة

تركيا

أنقرة-(د ب أ):

اندلع حريق في وقت متأخر ليلة أمس الخميس في مركز إنتاج مواد كيماوية في العاصمة التركية أنقرة ، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

ووقع الحادث في حي بمنطقة يني محل وامتد إلى الكتل المجاورة، مع تصاعد دخان أسود كثيف يغطي المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وتعمل السلطات لتحديد سبب الحريق.​

تركيا حريق مركز إنتاج مواد كيماوية حريق أنقرة

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