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تزايد اتساع حفرة غامضة ضخمة في المكسيك

08:18 ص الجمعة 04 يونيو 2021
تزايد اتساع حفرة غامضة ضخمة في المكسيك

حفرة ضخمة

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قالت سلطات الدفاع المدني المحلية في المكسيك يوم الخميس إن حفرة عملاقة مملوءة بالمياه تشكلت لأسباب مجهولة في حقل بوسط المكسيك باتت تتسع.

وقال المنسق العام للدفاع المدني المحلي، خوسيه أنطونيو راميريز لبرنامج أريستيجوي نوتيسياس بالراديو المحلي إن الحفرة، التي كان قطرها في السابق 5 أمتار في الوقت الذي اكتشفت فيه بقرية سانتا ماريا زاكاتيبيك في ولاية بويبلا وسط البلاد، يزيد قطرها حاليا عن 60 مترا.

واكتشفت صاحبة المنزل الوحيد في المنطقة ، والذي يقع مباشرة على حافة الحفرة، تلك الحفرة لأول مرة عندما سمعت ضوضاء عالية في نهاية الأسبوع. وقال راميريز إن منزلها في خطر.

ويجري التحقيق في أسباب حدوث الحفرة.

وقالت سلطات الدفاع المدني الوطني المكسيكية إن المياه الجوفية المتدفقة داخل التربة سهلة التآكل ربما كانت السبب في حدوث الحفرة.

ويقدر عمق الحفرة بحوالي 20 مترا.

وأصدرت السلطات تحذيرات للعامة بشكل متكرر بالابتعاد عن الحفرة.​

حفرة ضخمة الدفاع المدني المكسيك

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