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درجة الحرارة 40 في الظل.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

11:13 م الأربعاء 30 يونيو 2021
درجة الحرارة 40 في الظل.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس

أرشيفية

مصراوي:

أكد خبراء الأرصاد، أن شهري يوليو وأغسطس هما الأعلى بالنسبة لدرجات الحرارة في فصل الصيف، مشيرًا إلى أن امتداد منخفض الهند الموسمي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضاف الخبراء، أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، موضحين أن البلاد تتعرض حاليًا لامتداد منخفض الهند الموسمي، مستمر على جميع أنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل،

وأشاروا إلى امتداد منخفض الهند الموسمي خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وأيضًا شمال الصعيد، وعن درجات الحرارة تتراوح بين 38 إلى 40 درجة في الظل، ولكن ارتفاع درجة الرطوبة وهبوب الرياح يعطي إحساسًا أكبر بارتفاع درجات الحرارة.

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