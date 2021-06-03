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الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا

04:12 م الخميس 03 يونيو 2021
الدبيبة يرحب بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس- (أ ش أ):

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا، متطلعا إلى تسهيل الحصول على التأشيرات.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن ذلك جاء خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أشاد خلاله بالجهود الأوروبية ومن ضمنها الإسبانية في تعزيز الأمن المتوسطى وتأمين الحدود، ودعم تحول ليبيا الديمقراطي وبلوغ الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا سيادة ليبيا ووحدتها.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء إسبانيا دعم بلاده إجراء الانتخابات العامة في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في إعادة الإعمار في ليبيا والمشاريع المختلفة كالبنى التحتية والنفط والغاز والثروة الحيوانية والزراعية.

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عبدالحميد الدبيبة ليبيا السفارة الإسبانية

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