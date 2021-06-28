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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 181 مليونا و47 ألفا و252 حالة

08:11 ص الإثنين 28 يونيو 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 181 مليونا و47 ألفا و252 حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 181 مليونا و47 ألفا و252 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و922 ألفا و87 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و624 ألفا و983 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 603 آلاف و966 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و233 ألفا و183 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 395 ألفا و751 حالة.

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