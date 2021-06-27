سريلانكا تسجل 1867 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة خلال 24 ساعة

كولومبو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سريلانكا، اليوم الأحد، تسجيل 1867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب تقرير وحدة الوبائيات بالوزارة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة 253618 حالة.

ولا يزال 31715 مريضًا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينما تعافى 218998 حالة تمامًا وخرجوا من المستشفيات.

وسجلت البلاد 39 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2944 حالة.

وذكر تقرير وحدة الوبائيات أن 2573817 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 880143 الجرعة الثانية.