العاهل الأردني يؤكد من بغداد أهمية تعزيز التعاون الثلاثي

وكالات:

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي العراقي ـــ الأردني ــ المصري، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية (واع).

وذكر بيان لرئاسة العراقية تلقته واع، أن "الملك عبدالله عبَّر، خلال استقباله من قبل الرئيس برهم صالح في مطار بغداد الدولي، عن سعادته بزيارة بغداد"، مؤكداً "وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره".

وشدد، على "أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق بما يحقق المصالح المشتركة".