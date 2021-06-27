Masrawy logo white

العاهل الأردني يؤكد من بغداد أهمية تعزيز التعاون الثلاثي

01:05 م الأحد 27 يونيو 2021
العاهل الأردني يؤكد من بغداد أهمية تعزيز التعاون الثلاثي

الملك عبدالله الثاني

وكالات:

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية تعزيز التعاون الثلاثي العراقي ـــ الأردني ــ المصري، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية (واع).

وذكر بيان لرئاسة العراقية تلقته واع، أن "الملك عبدالله عبَّر، خلال استقباله من قبل الرئيس برهم صالح في مطار بغداد الدولي، عن سعادته بزيارة بغداد"، مؤكداً "وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره".

وشدد، على "أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق بما يحقق المصالح المشتركة".

الملك عبدالله الثاني الأردن العراق برهم صالح مطار بغداد الدولي

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا