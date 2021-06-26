مقتل اربعة في نيومكسيكو الأمريكية إثر تحطم منطاد

واشنطن - (د ب أ)

لقي أربعة أشخاص في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اليوم السبت حتفهم إثر تحطم منطاد هوائي.

وقالت الشرطة في مدينة ألبوكيرك إن المنطاد اصطدم بخطوط إمداد الكهرباء، وقتل أربعة أشخاص في الحادث، مبينة أن شخصا آخر نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أنه بسبب الاصطدام انقطع التيار الكهربائي في المنطقة، مشيرة إلى أن التحقيق يجري للتوصل إلى أسباب وقوع الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وجود حطام المنطاد على مفترق طرق.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن المنطاد سقط وبه ركابه أولاً، ثم انطلق وحده وحلق بعيدًا ثم عثر عليه لاحقًا في مكان آخر.