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دبلوماسي إيراني: لن نتفاوض إلى ما لا نهاية بشأن الاتفاق النووي

09:17 م السبت 26 يونيو 2021
دبلوماسي إيراني: لن نتفاوض إلى ما لا نهاية بشأن الاتفاق النووي

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، أن بلاده لن تتفاوض إلى ما لا نهاية فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب سعيد خطيب زاده قائلاً إن طهران تعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن، شريطة أن تتخذ الولايات المتحدة قرارا بالتخلي عن الإرث الفاشل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن زاده قوله: "كنا الطرف الأكثر فاعلية ونشاطا في فيينا بسبب التزامنا الجاد في الحفاظ على الاتفاق الذي حاولت الولايات المتحدة تدميره، فيما قدمنا أغلب المسودات (في المفاوضات)".

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي في عام 2018، أدارت طهران ظهرها للقيود المفروضة بموجب الاتفاق على برنامجها النووي.

ثم وسعت الجمهورية الإسلامية أنشطتها النووية تدريجيا بما يخالف الاتفاق وقيدت عمليات التفتيش النووي الدولية.

ويحاول دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين التوسط بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات الجارية في فيينا منذ أبريل بهدف إنقاذ الاتفاق النووي.

وزارة الخارجية الإيرانية إيران الاتفاق النووي الإيراني طهران سعيد خطيب زاده

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