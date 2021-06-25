اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا

طوكيو - أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الجمعة، أن اليابان ستتبرع بمليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا لكل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وقال موتيجي في مؤتمر صحفي دوري- وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن اليابان ستقدم أيضًا مليون جرعة إضافية لكل من تايوان وفيتنام، إلى جانب دفعتين قدمتهما طوكيو إلى تايبيه وعددها 24ر1 مليون ومليون إلى هانوي في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.

وجاء قرار اليابان بالتبرع باللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا البريطانية وتم إنتاجه بموجب ترخيص في اليابان اعتبارًا من الأول من يوليو بعد تلقيها طلبات توريد من تايوان وبعد الدول الآخرى.

وأضاف موتيجي: وبشكل منفصل، ستوفر اليابان حوالي 11 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا لدول في جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا وجزر المحيط الهادئ من خلال مبادرة كوفاكس العالمية المدعوم من الأمم المتحدة، وذلك اعتبارًا من منتصف يوليو المقبل.​