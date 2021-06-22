واشنطن: وزارة العدل ستوضح أسباب حجب مواقع إعلامية إيرانية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل الأمريكية ستقدم معلومات في وقت لاحق عن أسباب حجب مواقع إلكترونية وإخبارية إيرانية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن ‏سياسة واشنطن تجاه إيران تقوم على تحقيق مصالحنا القومية بغض النظر عمن يكون الرئيس هناك، مضيفًا أن صانع القرار في طهران اليوم هو نفسه من كان بالأمس.

بدورها علقت إيران، الثلاثاء على حجب السلطات الأمريكية لمواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية قائلة، إن واشنطن استولت على مواقع إخبارية مرتبطة بالدولة لأسباب غير واضحة، حسبما ذكرت "العربية".‎

ومنعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الوصول إلى مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران ومواقع إلكترونية تابعة للحوثيين في اليمن.

وتظهر رسالة على المواقع الإيرانية التي حجبتها السلطاة الأمريكية أن الموقغ أغلق من جانب الحكومة الأمريكية.

ونشرت مواقع قناة العالم الايرانية الاخبارية الناطقة بالعربية وقناة برس-تي في الناطقة بالإنجليزية إضافة الى قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأمريكية، مع ظهور أختام لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة.

بدورعا علقت وكالات الأنباء الإيرانية، قائلة إن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة.