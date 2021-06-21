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سقوط نحو ٥٠ مقاطعة أفغانية في أيدي طالبان

10:36 م الإثنين 21 يونيو 2021
سقوط نحو ٥٠ مقاطعة أفغانية في أيدي طالبان

حركه طالبان - ارشيفية

كابول - (د ب أ)

سقطت حفنة أخرى من المقاطعات الأفغانية في قبضة طالبان اليوم الاثنين، فيما يواصل التنظيم توسيع منطقة سيطرته مع بدء انسحاب القوات الغربية من البلاد بعد عقدين من الوجود العسكري هناك.

وذكر مسؤولون بالحكومات المحلية أن طالبان اجتاحت ثمان مقاطعات بأقاليم باغلان وبالخ وتخار خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وعلاوة على ذلك كتب مسؤول بوزارة الدفاع في موقع تويتر أن مقاتلي طالبان صاروا على حدود مدينة مزار شريف.

وإذا كانت هذه التقارير دقيقة ، فإن هذا يعني أن قوات طالبان زعمت سيطرتها على 50 مقاطعة منذ بدء القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الانسحاب في أول مايو الماضي.

يذكر أن البلاد مقسمة إلى 34 إقليمًا، تنقسم بدورها إلى نحو 400 مقاطعة.

وأدى تنامي الاضطراب في أفغانستان إلى إثارة المخاوف لدى طاجيكستان المجاورة من احتمال قرب حدوث أزمة لاجئين، حيث بدأ بعض المسؤولين المحليين بالفعل في إعداد خطط لإقامة مخيمات لاجئين.

حركة طالبان كابول أفغانستان وزارة الدفاع تويتر

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