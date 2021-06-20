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الهند تسجل 58 ألفا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:38 ص الأحد 20 يونيو 2021
الهند تسجل 58 ألفا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 58 ألفا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و881 ألفا و965 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1576 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 386 ألفا و713 حالة.
وأفادت الوزارة بأن 87 ألفا و619 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 28 مليونا و766 ألفا و9 حالات.
ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 729 ألفا و243 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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