روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع بريطانيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع بريطانيا، بعد توقف دام ستة أشهر بسبب جائحة "كورونا".

وذكر المركز الروسي لمكافحة تفشي العدوى بفيروس "كورونا"، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه عقب تحسن الوضع الوبائي في بريطانيا، قرر مركز مكافحة تفشي الوباء، عدم تمديد تعليق الحركة الجوية معها، وسيتم استئناف الرحلات الجوية اعتبار من اليوم بين موسكو - لندن ثلاث مرات في الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل.

كانت السلطات الروسية قد قررت في ديسمبر العام الماضي، تعليق الرحلات الجوية بين روسيا وبريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائي.