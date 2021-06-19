أنباء عن انفجارات في مصنع ذخيرة بصربيا للمرة الثانية خلال شهر

بوخارست - (د ب أ)

تم الإبلاغ عن سلسلة من الانفجارات في مصنع ذخيرة في صربيا اليوم السبت، وهي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يتم فيها رصد مثل هذا الحادث.

وذكر التلفزيون الرسمي الصربي أن انفجارات وقعت في مصنع سلوبودا في مدينة تشاتشاك جنوبي البلاد اليوم السبت. وشهد المصنع سلسلة من الانفجارات في الرابع من يونيو. ولم يتم تسجيل إصابات في ذلك الوقت.

وتم نقل موظفين اثنين إلى المستشفى اليوم ، حسبما أفاد الموقع الإخباري "نوفا دوت آر إس". وبحسب التقارير، قامت الشرطة بتطويق المنشأة وكانت هناك سحابة دخانية كبيرة فوقها.

ولم يرد تأكيد رسمي للانفجار ولا معلومات بشأن سبب حدوثه.