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المجلس الرئاسي الليبي يحظر إعادة التمركز والتحركات العسكرية إلا بأمر منه

11:28 م السبت 19 يونيو 2021
المجلس الرئاسي الليبي يحظر إعادة التمركز والتحركات العسكرية إلا بأمر منه

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس - (د ب أ)

أصدر المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارا بحظر إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها "مطلقًا"، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لـ"أي غرض كان".

وجاء في بلاغ للمجلس أورده موقع بوابة الوسط الليبية مساء اليوم السبت: "يحظر مطلقًا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر".

وتابع القرار أنه إذا استدعت الضرورة "إعادة التمرکز أو التحرك لأرتال عسكرية، لا يتم إلا وفق السياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى".

وأضاف البيان "يوضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري، وعلى كافة الوحدات العسكرية مراعاة ما ورد به".

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