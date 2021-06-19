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واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة بعد إعلان فوز رئيسي

11:15 م السبت 19 يونيو 2021
واشنطن: نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة بعد إعلان فوز رئيسي

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "تأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة"، بعد إعلان فوز إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحرة الأمريكية.

وكانت ردود الفعل الدولية تباينت بعد الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران. وتلقى رئيسي التهاني بالخصوص تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى جانب عدد من قادة دول الخليج فيما ذكرت منظمات حقوقية بماضيه في انتهاك حقوق الإنسان.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية أن العملية الانتخابية في إيران لم تكن نزيهة.

وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا إيران إبراهيم رئيسي

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