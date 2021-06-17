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لافروف يطالب نظيره البريطاني بأن تتخلى لندن عن "الخطاب الاستفزازي" ضد موسكو

07:55 م الخميس 17 يونيو 2021
لافروف يطالب نظيره البريطاني بأن تتخلى لندن عن "الخطاب الاستفزازي" ضد موسكو

سيرجي لافروف

موسكو - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الرروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم/الخميس/ مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أهمية أن تتخلى لندن عن الخطاب الاستفزازي ضد روسيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن سيرجي لافروف أكد لنظيره البريطاني، أهمية رفض المسؤولين البريطانيين الاتهامات، التي لا أساس لها من الصحة ضد موسكو، والتخلي عن الخطاب الاستفزازي غير المدعوم بحقائق وأدلة في الحوار بين الدول.

وأوضحت الخارجية الروسية - في بيانها - أن الوزير الروسي دعا لندن لإعادة تنسيق علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو، مشيرة إلى أن لافروف وراب بحثا خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني وتطورات الأوضاع حول بيلاروس وأوكرانيا.

هذا المحتوى من

سيرجي لافروف وزير الخارجية الرروسي موسكو دومينيك راب

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