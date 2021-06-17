أردوغان: قلت لبايدن ألا يتوقع تغيرا من تركيا بشأن منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400"

إسطنبول - (د ب أ):

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا، اليوم الخميس، عن موقف أكثر صرامة بشأن سياسة الدفاع التركية، بعد أن أبدى نبرات تصالحية عقب لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال أردوغان لوسائل الإعلام التركية إنه أبلغ الرئيس الأمريكي ألا "يتوقع من تركيا اتخاذ خطوات مختلفة، سواء بشأن مسألة المقاتلات إف-35 أو منظمة الدفاع الصاروخية الروسية، إس-400".

وبعد وقت قصير من لقاء بايدن، قال أردوغان إنه لا يعتقد بوجود أي "مشاكل غير قابلة للحل" بين بلاده وأمريكا، العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتحدث الجانبان فيما بعد عن مناخ إيجابي خلال اللقاء.

وفي عهد الرئس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب شراء أنقرة منظمة إس-400 الروسية.

وتخشى الولايات المتحدة من إمكانية حصول روسيا على بيانات بشأن القدرات السرية للمقاتلة اف-35 من خلال الرادار الحساس الخاص بمنظومة اس-400، وهو السبب وراء استبعاد تركيا من شراء المقاتلة رغم أنها كانت شريكا في صناعة الطائرة، وتريد شراء العديد منها. ولا تزال تركيا متمسكة بالصفقة، من حيث المبدأ.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جمهوريت" التركية، لقي نهج أردوغان تجاه الولايات المتحدة خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، بانتقاد من حزب الحركة القومية وهو حزب قومي متشدد، لولاه ما حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم، أغلبية في البرلمان.