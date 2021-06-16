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بايدن: لن نتهاون في الرد على انتهاك سيادتنا والتدخل في الانتخابات

07:34 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن: لن نتهاون في الرد على انتهاك سيادتنا والتدخل في الانتخابات

جو بايدن

وكالات

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن بلاده لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم تتساهل مع انتهاك سيادتها والتدخل في الانتخابات وسترد عليها.

وذكر بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أنه ناقش مع بوتن مسألة حقوق الإنسان، وأن بلاده تدين اعتقال السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني.

وأشار إلى أنه بحث في قمته مع بوتين التي عقدت في جنيف، قضية تبادل السجناء بين البلدين.

جو بايدن انتهاكات حقوق الإنسان مؤتمر صحفي

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