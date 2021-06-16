بايدن يرشح توماس نايدس سفيرًا جديدًا لدى إسرائيل

واشنطن /أ ش أ/

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه ترشيح النائب السابق لوزير الخارجية توماس نايدس، سفيرا لدى إسرائيل.

كما أعلن بايدن - بحسب بيان اصدره البيت الأبيض اليوم /الثلاثاء/ - اعتزامه ترشيح السفراء: جولي تشونج، سفيرا لدى سريلانكا، وشارون إل كرومر، سفيرا لدى جامبيا، وتروي داميان فيتريل سفيرا لدى غينيا، ومارك أوستفيلد سفيرا لدى باراجواي، وأيضا سينثيا آن تيليس سفيرا لدى كوستاريكا.