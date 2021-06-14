باكستان تدين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية

باكستان - (أ ش أ)

أدانت باكستان اليوم الإثنين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية والتي استهدفت مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مفخخة بدون طيار.

ودعت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وقالت إن هذه الهجمات لا تنتهك وحدة الأراضي السعودية فقط بل تهدد أيضا حياة الأبرياء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأكدت باكستان مجددا دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية التي تعتبرها دولة شقيقة وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.