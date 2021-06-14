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أردوغان: اتفقت مع بايدن على إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة بين البلدين

10:11 م الإثنين 14 يونيو 2021
أردوغان: اتفقت مع بايدن على إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة بين البلدين

إردوغان

وكالات

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين اللقاء الذي عقده مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة الناتو في بروكسل بأنه "لقاء مثمرا"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال أردوغان، إنه اتفق مع بايدن على إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة والتباينات في وجهات النظر. مشيرا إلى أنه تربطه علاقات صداقة تستمر سنوات طويلة مع بايدن.

وتابع أنه بحث بنهج بناء فرص التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة، بما في ذلك الجهود لحل القضايا الإقليمية والخطوات الخاصة بتحرير القدرات في مجال التعاون الاقتصادي.

وأضاف أنه بحث ملفي شراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، وتعليق مشاركة بلاده في برنامج طائرات "F-35" الأمريكية، مشيرًا إلى أنه شرح موقف تركيا خلال اللقاء مع بايدن، مضيفا: "وجهة نظر تركيا لم تتغير".

أردوغان جو بايدن قمة الناتو بروكسل

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