انضمام مدمرة جديدة متطورة للقوات البحرية الإيرانية

القاهرة-(د ب أ):

انضمت المدمرة "دنا" وكاسحة الألغام "شاهين" إلى أسطول الجنوب التابع للقوة البحرية للجيش الإيراني في بندر عباس صباح اليوم الإثنين.

وفي مراسم جرت عبر الارتباط المرئي، أشاد الرئيس حسن روحاني بانضمام المدمرة لسلاح البحرية. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول :"إننا سعداء جدا بالجهود المستمرة للقوات المسلحة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومنتج اليوم هو علامة على استمرارية طريق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة".

وتم تجهيز المدمرة إيرانية الصنع تماما بمجموعة متنوعة من المعدات ومنظومات الدفاع والهجوم المصنوعة محليا.

وتتمتع بالقدرة على الإبحار لمسافات طويلة في البحار والمحيطات، والقدرة على البحث والاستكشاف والاستطلاع والمراقبة والتصدي وتدمير أي تهديد جوي أو بحري أو تحت سطح الماء إذا لزم الأمر.

كما تتميز بتحديث منظومات الحرب الإلكترونية، والصواريخ "سطح-سطح"، و"سطح-جو"، وتوسيع مساحة إقلاع وهبوط المروحيات. ويبلغ طولها 95 مترا وعرضها 11 مترا ووزنها نحو 1500 طن.

وتمتلك منظومة توجيه نيران حديثة، حيث تستطيع هذه المنظومة اعتراض 40 هدفا والاشتباك مع خمسة أهداف في آن واحد.

وفيما يتعلق بكاسحة الألغام "شاهين" فإن طولها يبلغ 33 مترا وعرضها 11 مترا وغاطسها 180 سم، وقادرة على تعقب وتحييد جميع أنواع الألغام البحرية.​