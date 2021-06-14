بمشاركة بايدن الأولى.. قمة الناتو تتطلع إلى طي صفحة التوتر خلال إدارة ترامب

بروكسل-(د ب أ):

يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم الإثنين في أول قمة له لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في الوقت الذي تتطلع الدول الأعضاء بالحلف البالغ عددهم 30 دولة إلى طي صفحة التوتر خلال إدارة دونالد ترامب والتركيز بدلا من ذلك على التهديدات الخارجية.

ومن المتوقع أن يرسل القادة رسالة محددة إلى روسيا التي تزداد عدوانية- الخصم التقليدي للتحالف العسكري- وتناول صعود الصين على الساحة العالمية، والقضايا الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، والدفاع الإلكتروني، والتكنولوجيا العسكرية الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يوقع الحلفاء على خطة إصلاح لعام 2030 ويقرروا رسميًا البدء في إصلاح جوهر مفهومهم الاستراتيجي، والذي كان أخر تحديث أجري عليه في عام 2010.

كما يخطط الرئيس الأمريكي عقد اجتماع ثنائي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى الحلف سيبحث قضية أخرى مهمة وهي انسحاب الناتو الجاري حاليا من أفغانستان بعد 20 عامًا تقريبًا من الغزو الأمريكي على خلفية هجمات 11 سبتمبر.

وفي الوقت الذي يتعين فيه على حلفاء الناتو مواصلة التمويل والدعم الأمني ​​والمدني، لكن طبيعة التعاون المستقبلي مع السلطات الأفغانية لم تتقرر بعد.

ويتزامن الانسحاب، المقرر استكماله في وقت لاحق من العام الجاري، مع زيادة نزيف الدماء في أفغانستان، واستعادة حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على المزيد من الأراض.​