جونسون يلمح إلى تأخير رفع قيود كورونا مع ارتفاع الإصابات

لندن - (د ب أ)

أصبح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الآن أقل أملاً في أن يكون قادرًا على رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة في إنجلترا حسبما كان مخططًا في 21 يونيو، مشيرًا إلى الحاجة إلى الإبقاء على القواعد لفترة أطول في ظل زيادة حالات الإصابة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال جونسون إن الحكومة يجب أن تكون "حذرة" بشأن موعد اتخاذ الخطوة الأخيرة للخروج من الإغلاق لحماية نجاح برنامج التطعيم بالمملكة المتحدة في احتواء كوفيد-19.

وسيعمل المسؤولون على دراسة أحدث البيانات حول انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا السائدة الآن، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، قبل إصدار إعلان بعد غد الاثنين بشأن الخطوة التالية.

ولدى سؤاله عما إذا كان أقل تفاؤلاً الآن بشأن استمرار "خارطة الطريق" لما بعد الإغلاق عما كان عليه في نهاية مايو، قال: "نعم، هذا أمر منطقي بالتأكيد. ما نريد القيام به هو التأكد من أن خارطة الطريق لا رجعة فيها، ولكن لا يمكن أن يكون لديك خارطة طريق لا رجعة فيها ما لم تكن مستعدا لتوخي الحذر".