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الهند تسجل 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

06:27 ص السبت 12 يونيو 2021
الهند تسجل 4 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الهند أقل من 100 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت.

لكن حالات الوفاة لا تزال مصدر قلق، حيث سجلت الهند 4 آلاف وفاة علاوة على تسجيل 84635 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الهند إلى 29 مليونا و358033 إصابة. كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 367097 وفاة.

فيروس كورونا الهند حالات وفاة

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39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

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