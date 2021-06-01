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لافروف: لا نبني أوهامًا على نتائج قمة بوتين وبايدن المقبلة

05:31 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
لافروف: لا نبني أوهامًا على نتائج قمة بوتين وبايدن المقبلة

سيرجي لافروف

روسيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده "لا تبني أوهاما بشأن حدوث اختراقات والخروج بقرارات تاريخية عقب القمة المقبلة بين الرئيسين الروسي والأميركي فلاديمير بوتين وجو بايدن في 16 يونيو المقبل في جنيف".

وقال الوزير الروسي -اليوم الثلاثاء عقب مباحثات مجلس وزراء خارجية مجموعة "بريكس"- "نحن لا نبني الأوهام ولا نحاول خلق انطباع بأنه ستكون هناك بعض الاختراقات والقرارات التاريخية المصيرية بعد هذه القمة".

وأضاف "إن مجرد الحديث بين القوتين النوويتين الرائدتين على مستوى الرئيسين الروسي والأمريكي مهم في حد ذاته ويجب دعم هذا الاتجاه".

وتابع لافروف: "أن الرئيسين سيتبادلان وجهات النظر خلال لقائهما في جنيف حول التهديدات، التي يراها كل طرف حول بلاده وفي الساحة العالمية بشكل عام".

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سيرجي لافروف الخارجية الروسية فلاديمير بوتين جو بايدن

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