ولاية برازيلية تسجل أكثر من 100 ألف وفاة بسبب كورونا

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

ثضصلت ولاية ساو باولو البرازيلية يوم الأحد إلى مرحلة قاتمة حيث ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا فيها إلى 100 ألف و649 وفاة، وفقا لبيانات رسمية.

وتمثل الولاية، وهي الأغني في البرازيل ، ربع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد.

وتعد البرازيل من بين أكثر دول العالم تضررا من هذه الجائحة حيث تجاوزت 400 ألف حالة وفاة في أواخر نيسان/أبريل فى موجة جديدة من الإصابات أثارت مخاوف من احتمال تطور المزيد من السلالات المعدية للفيروس.

وكان الرئيس جايير بولسونار قد قلل من مخاطر الفيروس منذ البداية، ولا يزال يعارض تدابير السلامة مثل الإغلاق لأسباب اقتصادية. كما شكك في فعالية التطعيمات.