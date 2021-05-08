الحكومة الفرنسية تدعو من تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لتلقي لقاح أسترازينيكا

11:25 م السبت 08 مايو 2021
الحكومة الفرنسية تدعو من تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لتلقي لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

باريس - (ا ف ب)

بعد أن طمأنهم بخصوص أمان لقاح أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، حض رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت 13 مليون مواطن فرنسي لم يتلقوا التطعيم بعد بالمسارعة لأخذ هذا اللقاح ولا سيما أنه يتوافر منه ملايين الجرعات غير المستخدمة في فرنسا. وقال كاستكس بعد زيارة قام بها لمركز لقاحات في الضاحية الباريسية إن كافة السلطات الصحية في البلاد أجمعت على غياب الخطر عند استخدام أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

بعد زيارة قام بها لمركز اللقاحات في منطقة لادي فانس بالقرب من باريس، حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت نحو 13 مليون فرنسي تزيد أعمارهم على 55 عامًا ولم يتلقوا اللِّقاح المضاد لكورونا على القيام بذلك باللجوء الى "مختلف اللقاحات ولا سيما أسترازينيكا".

وقال كاستكس "بالنسبة لمن هم فوق 55 عامًا، أجمعت كافة السلطات في فرنسا كما في أي مكان آخر على عدم وجود خطر. أحثكم على تلقي الطعم بجميع اللقاحات، وخصوصا أسترازينيكا".

وأوضح رئيس الحكومة أن في فرنسا "مليوني جرعة غير مستخدمة من أسترازينيكا" و"سوف نتلقى ثلاثة ملايين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة". وأشار إلى أن "ألمانيا عادت وتجاوزتنا في ما يتعلق بالتطعيم فقط لأن استخدام أسترازينيكا كان أفضل هناك".

ويثير تواصل انعدام الثقة بلقاح أسترازينيكا مخاوف من حدوث تأخير في برنامَج تطعيم الحكومة. وأكد كاستكس السبت أن تطعيم 20 مليون شخص حتى منتصف مايو "في متناول أيدينا" لكن مصدرا حكوميا رأى مؤخراً أنه "إذا لم تنفد جرعات أسترازينيكا فليس من المؤكد أن نصل إلى 30 مليونا بحلول 15 يونيو".

ودفعت الآثار الجانبية للقاح المجموعة البريطانية-السويدية، بالرغْم من ندرتها، السلطات الصحية إلى حصر استخدامه بأولئك الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، بعد تعليق استخدامه لفترة وجيزة.

ومنذ بَدْء التطعيم مع أسترازينيكا، تم تسجيل "30 حالة، بينها 9 وفيات" بسبب التجلط في فرنسا من بين أكثر من ثلاثة ملايين و855 ألف جرعة تم إعطاؤها في 29 أبريل، حَسَبَ وكالة الأدوية الفرنسية.

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