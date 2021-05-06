لا داعي للقلق.. الصين تقلل من المخاوف بشأن صاروخها الخارج عن السيطرة

09:51 ص الخميس 06 مايو 2021
لا داعي للقلق.. الصين تقلل من المخاوف بشأن صاروخها الخارج عن السيطرة

أرشيفية

بكين- (د ب أ):

قللت وسائل إعلام حكومية صينية من المخاوف بشأن سقوط حطام صاروخ خارج عن السيطرة، أطلق في إطار جهود البلاد لبناء محطة فضائية خاصة بها.

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الناطقة باسم الصين باللغة الإنجليزية عن خبير ترجيحه أن "يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق".

وكان خبراء الفضاء حذروا من احتمال سقوط حطام جراء عودة دخول غير منضبطة للقسم الرئيسي البالغ وزنه 20 طنا لمركبة الإطلاق، إلى الغلاف الجوي للأرض والذي يقدرون أنه سيحدث مطلع الأسبوع المقبل أو يوم الاثنين.

وكتبت جلوبال تايمز أنه من "الشائع في مجال الفضاء" أن يتساقط حطام على الأرض.

ووصفت الصحيفة التحذيرات بأنها "لا شيء سوى ضجيج غربي بشأن تهديد الصين فيما يتعلق بتقدم تكنولوجيا الفضاء".

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