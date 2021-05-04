بايدن يعلن خطة لتطعيم 70% من الأمريكيين بحلول 4 يوليو المقبل
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن خطة تهدف لتطعيم 70% من السكان البالغين في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا وتحصين 160 مليون بالغ بالكامل بحلول 4 يوليو المقبل.
ودعا بايدن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الأمريكيين للإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لكورونا بما يسهم في الوصول لنسبة الـ70 بالمائة المستهدفة، آملاً في أن تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في غضون شهرين بـ"استقلالها" عن فيروس كورونا.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:السعودية تغلق 1030 مسجدًا بسبب كورونا خلال 87 يومًا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
230713
عدد المصابين
-
172774
عدد المتعافين
-
13531
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان