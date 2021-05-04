بايدن يعلن خطة لتطعيم 70% من الأمريكيين بحلول 4 يوليو المقبل

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن خطة تهدف لتطعيم 70% من السكان البالغين في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا وتحصين 160 مليون بالغ بالكامل بحلول 4 يوليو المقبل.

ودعا بايدن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الأمريكيين للإسراع في تلقي اللقاحات المضادة لكورونا بما يسهم في الوصول لنسبة الـ70 بالمائة المستهدفة، آملاً في أن تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في غضون شهرين بـ"استقلالها" عن فيروس كورونا.