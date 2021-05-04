وزير الخارجية الفلسطيني يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية

10:33 م الثلاثاء 04 مايو 2021
وزير الخارجية الفلسطيني يصل موسكو في مستهل جولة أوروبية

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي

روسيا - (أ ش أ)

وصل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في مستهل جولة أوروبية، تشمل أيضا روما والفاتيكان، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وذكر الموقع أن المالكي يحمل رسائل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بعدد من القضايا ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها".

ومن المقرر أن يبحث المالكي خلال جولته الأوروبية علاقة دولة فلسطين بهذه الدول، ويشرح الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأرض الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف من اعتداءات متكررة تطال الأماكن المقدسة.

كما سيشرح المالكي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، في بلدات وقرى جنوب وجنوب غرب نابلس هذه الأيام.

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