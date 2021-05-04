العراق يحظر برامج مقالب توهم ضيوفها بالوقوع في قبضة الإرهاب

11:28 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
العراق يحظر برامج مقالب توهم ضيوفها بالوقوع في قبضة الإرهاب

تحظى برامج المقالب بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط

بغداد- (بي بي سي):

عُلق برنامجان تلفزيونيان عراقيان أثارا الغضب عبر تنفيذ مقالب بالمشاهير بواسطة سترات ناسفة مزيفة وعمليات خطف مدبرة.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات، التي تنظم عمل وسائل الإعلام في العراق، إن برنامجي "طلقة طوني" و"طنب رسلان" انتهكا قواعد البث.

في إحدى حلقات برنامج "طنب رسلان"، فقدت ممثلة الوعي خوفا بعدما ربطت بها متفجرات مزيفة.

وانتقد المشاهدون هذه البرامج ووصفوها بأنها قاسية وصماء نظرا للتهديد المستمر بالعنف المسلح في العراق.

وخسر تنظيم الدولة الإسلامية أراضيه في العراق لكنه يواصل مهاجمة المدنيين والجيش.

وأظهرت حلقة أخرى من "طنب رسلان" لاعب كرة القدم الدولي العراقي علاء المهاوي معصوب العينين ويتوسل للبقاء على قيد الحياة.

وردا على انتقادات الشهر الماضي، قال أحد المشاركين في كتابة نص البرنامج ضرغام أبو رغيف إن "المشاهد قاسية لكن... لو انتصر تنظيم الدولة الإسلامية، لكان الفنانون سيعيشون حياة أصعب بكثير، وجميع العراقيين أيضا"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتحظى عروض المقالب بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي، وبخاصة خلال شهر رمضان.

وكثيرا ما تقدم القنوات برامج خاصة من هذا النوع لجذب الجمهور أثناء تناول الإفطار في المساء.

وواجه أحد أكثر العروض مشاهدة، للمصري رامز جلال، انتقادات لأنه ذهب بعيدا جدا. وفي إحدى حلقات برنامجه، خدع المشاهير ليصدقوا أنهم كانوا على متن سفينة غارقة، محاطة بأجزاء من أجساد عائمة وبسمكة قرش تقترب.

هذا المحتوى من

بغداد العراق الإرهاب هيئة الإعلام والاتصالات برنامج طنب رسلان

الخبر التالى:

أول رد إثيوبي على تلويح السودان باستعادة سيادته على إقليم سد النهضة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول رد إثيوبي على تلويح السودان باستعادة سيادته على إقليم سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا