نفاد لقاحات كورونا في أفغانستان وسط زيادة الإصابات

كابول- (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في أفغانستان،داستاجير نزاري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إن عملية تطعيم أشخاص جدد قد توقفت في البلاد.

وتنتظر أفغانستان تسلم شحنات جديدة من لقاحات كورونا، وسط زيادة في الإصابات خلال موجة ثالثة من الوباء.

ويقتصر التطعيم فقط حاليا على إعطاء الجرعات الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

وتلقت أفغانستان،التي يقدر عدد سكانها بـ37 مليون نسمة، حتى الآن 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند و468 ألف جرعة أخرى من برنامج مشاركة اللقاحات الدولي "كوفاكس".

وتم استخدام الجرعات لتطعيم العاملين في مجال الصحة وأفراد القوات المسلحة والمدرسين والإعلاميين.



وقال نزاري إنه من المتوقع أن تتلقى البلاد 700 ألف جرعة أخرى من اللقاحات من الصين "في المستقبل القريب"، لكن لا يوجد موعد محدد للتسليم.



وتسعى أفغانستان جاهدة للحصول على لقاحات تكفى لجميع السكان. ومن المفترض أن تتلقى البلاد لقاحات تكفي 20% من السكان من برنامج كوفاكس.

وقال نزاري إن كابول لديها ميزانية لشراء اللقاحات التي تكفي لـ28% آخرين من السكان. وتحاول الحكومة الحصول على اللقاحات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه مع ذلك فإن أفغانستان، "مثل غالبية البلدان غير المتقدمة" تواجه مشكلة وجود طلب عالمي كبير على اللقاحات.

وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.

ويشغل المصابون بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حاليا 72% من إجمالي 1500 سرير للعناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، وفقا للمسؤول.

وسجلت وزارة الصحة أمس الأحد 929 حالة إصابة جديدة و25 حالة وفاة مرتبطة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل ما مجموعه 71 ألفا و690 حالة إصابة و2944 حالة وفاة رسميا في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس.



ويُعتقد أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير، ولكن يتم تسجيل أعداد أقل بسبب محدودية موارد الصحة العامة وقدرات الفحوص.



وتم إجراء 469 ألفا و99 فحصا فقط في أفغانستان.