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الهند: الوضع الوبائي يستمر بالتحسن بشكل طفيف

09:37 ص الأحد 30 مايو 2021
الهند: الوضع الوبائي يستمر بالتحسن بشكل طفيف

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت الهند، اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى حد زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 46 يوما، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وسجلت الهند 165553 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتسبب هذا الفيروس في وفاة 3460 حالة جديدة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وفي بياناتها، كشفت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 27.9 مليون إصابة، في حين أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس بلغ 325972.

فيروس كورونا كوفيد 19 الهند

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