مسؤول كردي:الجيش التركي استولى على مواقع بإقليم كردستان العراق

أربيل(العراق) - (د ب أ):

صرح مسؤول في اقليم كردستان العراق اليوم الإثنين أن الجيش التركي استولى على مواقع مهمة في قمة جبل كيستة بالإقليم يوم أمس الأحد، وسط استمرار المعارك مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق متفرقة بالإقليم.

وقال سربست العقراوي مدير ناحية كاني ماسي في تصريح لوكالة الأنباءالألمانية (د.ب.أ): "بعد اشتباكات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني التركي (بي كيه كيه) دامت عدة أيام، تمكن الجيش التركي من الاستيلاء على أنفاق ومواقع مهمة للمسلحين في عمق جبال كيسته التي كانت يستخدمها حزب العمال كقواعد لمقاتليه والاختباء أثناء الغارات الجوية التركية".

وأضاف العقراوي أن "الاشتباكات العنيفة مستمرة بشكل يومي في جبل كيسته ومحيط كاني ماسي وقرية هروري ومناطق أفا شين وباسيات التابعة لقضاء اميدي في قضاء العمادية شمالي شرق محافظة دهوك".

وأوضح المسؤول الكردي: "منذ بدء العمليات العسكرية منذ حوالي أربعة أيام لم تخلو سماء المنطقة من الطائرات العسكرية التركية التي تقصف باستمرار مناطق جبلية معروفة بتواجد مواقع ومقرات خاصة بمسلحي حزب العمال الكردستاني".

واختتم العقراوي تصريحاته بالإشارة إلى إعلان وزارة الدفاع التركية اليوم عن تدمير مخبأ واتلاف عتاد لحزب العمال الكردستاني في إطار عمليتي مخلب البرق والصاعقة.

كانت الحكومة العراقية قد رفضت بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية وكذا تواجد وزير الدفاع التركي على اراضيها بدون تنسيق ، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.